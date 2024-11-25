İspanya'da Emerit Kral Juan Carlos'a Yeniden Vergi Kaçırma Suçlaması

İspanya'da Vergi Kaçırma Suçlamaları Gündemde

İspanya'da bir grup eski hakim ve savcı, Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan emerit Kral Juan Carlos hakkında yeni bir yargılama için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu. Bu başvuruyla birlikte, Juan Carlos'a konu olan mali suçlamaların yeniden gündeme gelmesi sağlandı.

Suçlamalar ve Yasal İddialar

Juan Carlos, 2014-2018 yılları arasında beş farklı suçla vergi kaçırma ve usulsüzlükle suçlanıyor. Eski hakim ve savcılar, bu suçların, Kral'ın tahtı oğluna devretmesinden sonra işlendiğini savunarak, dokunulmazlık statüsü bulunmadığını öne sürdüler. Yüksek Mahkeme'ye sunulan dava dosyasında, "Maliyeye karşı işlenen suçların, sadece Ceza Kanunu'nun değil, aynı zamanda anayasadaki eşitlik ve dayanışma ilkelerini de ihlal ettiğini düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

Başvuruda, Juan Carlos'un 2020 ile 2021 yıllarında gerçekleştirdiği vergi düzenlemelerinin yasal olmadığı öne sürülüyor. Eski Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin ve eski yolsuzlukla mücadele savcıları Carlos Jimenez Villarejo ile Jose Maria Mena bu davayı destekleyen isimler arasında yer alıyor.

2022 Yılına Kadar Süren Soruşturma

İspanya, İngiltere ve İsviçre'deki mali suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda, Juan Carlos "kanıt yetersizliği, zaman aşımı, dokunulmazlık ve son yıllardaki vergi borcu ödemeleri" gibi nedenlerle 2022'de aklanmış ve hakkındaki suçlamalar kaldırılmıştı. Ancak, yeni başvuruda, 600 bin avro ve sonra 4,4 milyon avroluk vergi borcunun ödenmesine izin verilmesinin yasal olmadığı iddia edilmekte.

Juan Carlos’un Geçmişi ve İkameti

86 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, 1975-2014 yılları arasında İspanya'nın devlet başkanlığını yürütmüştür. 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye devrettikten sonra, 2 Haziran 2019'da tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştır. Yolsuzluk iddiaları üzerine Haziran 2020'de devlet maaşı kesilmiş ve 3 Ağustos 2020'de İspanya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiştir.

Juan Carlos, İspanyol maliyesine olan 4,6 milyon avroluk borcunu ödeyerek aklanmış ve ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık bağışla ilgili soruşturmadan da yüksek mahkeme kararıyla aklanmıştır. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya devam eden emerit Kral, zaman zaman İspanya’ya kısa ziyaretlerde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.