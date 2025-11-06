İspanya’da kuş gribi alarmı: Yüksek riskli bölgelerde kümes hayvanları kapalı tutulacak

Avrupa genelinde artan kuş gribi vakalarının İspanya’da da görülmesinin ardından Tarım Bakanlığı, ülkede yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağını duyurdu.

İspanya'da alınan önlem

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni vakaların tespiti sonrası yüksek riskli bölgelerde açık gezdirme uygulamasına son verileceği ve kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı belirtildi.

Avrupa'da salgının tablosu

Avrupa genelinde vakalardaki artış alarm yaratırken, AB üyesi 27 ülkeden 15'inde salgın görüldü ve şimdiye kadar toplam 688 salgın bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayı ise 189 olarak kaydedildi.

Salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Almanya'da Ağustos'tan bu yana 58 salgın tespit edildi; bazı eyaletlerde kümes hayvanlarının kapatılmasına ilişkin emirler verildi. Kuzeydoğudaki Brandenburg eyaletinde 31 çiftlikte 500 binden fazla kuş itlaf edildi. AB'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi Polonya ise 15 salgın bildirdi, ancak henüz herhangi bir karar alınmadı.

Çiftçilerden ve yetkililerden tepkiler

Nigel Sweetnam, İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı, 3 yıl aradan sonra ilk salgının doğrulanmasının ardından tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emretti. Sweetnam yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin seyri tamamen değişti. Durum çok, çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

Diğer ülke gelişmeleri

Fransa, ülke genelinde kümes hayvanları çiftlikleri için riski "yüksek" ilan ederek alarm durumuna geçti. Hollanda Tarım Bakanlığı ise geçtiğimiz ay bir kümes çiftliğinde salgın tespit edildiğini, bunun sonucunda 71 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini ve kuşların kapalı tutulması yönünde emir verildiğini bildirdi.

FAO'dan küresel uyarı

Beth Bechdol, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı, Brezilya'da düzenlenen küresel çok sektörlü diyalogda şu değerlendirmeyi yaptı: "Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor. Hiçbir ülke veya sektör bu tehdidi tek başına çözemeyecek. Başarısızlık seçenek değil. Bilime dayalı, pratik iş birliği, tarım-gıda sistemlerini, geçim kaynaklarını ve halk sağlığını korumak için hayati önem taşıyor".

Avrupa genelindeki yükseliş, ülkelerin koordineli önlemler almasını zorunlu kılıyor; uzmanlar, erken tespit, sıkı biyogüvenlik önlemleri ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

İSPANYA'DA YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE KÜMES HAYVANLARI KAPALI TUTULACAK. (ARŞİV)