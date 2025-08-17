DOLAR
İspanya'da Orman Yangınları: 50'den Fazla Noktada Alevler Kontrol Dışı

İspanya'da 50'den fazla noktada süren orman yangınları nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edildi; Galiçya'da 47 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:49
Tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da, ülkenin kuzeyinden güneyine uzanan bölgelerde 50'den fazla noktada alevler kontrol dışı devam ediyor. Tahliye edilen 4 binden fazla kişi geceyi evleri dışında geçirecek.

Yangınların Yayılımı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, yangınlar özellikle kuzeyde yoğunlaşıyor. Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'da 12 ve güneydeki Extremadura bölgesi başta olmak üzere toplamda 50'den fazla noktada yangınlar sürüyor.

En Büyük Yangın Bölgeleri

Galiçya'da Ourense, Kastilya ve Leon'da Leon ve Zamora, Asturias'da Somiedo Doğal Parkı ile Extremadura'da Plasencia çevresi en ağır hasarın görüldüğü bölgeler olarak öne çıkıyor.

Tahliyeler ve Etkilenenler

Yerel yönetimlerin verdiği bilgilere göre, Kastilya ve Leon'da 3 bin 250 kişi halen geceyi evlerinin dışında geçirecek. Galiçya bölgesinde günlerdir süren yangınlar sonucu şu ana kadar 47 bin hektardan fazla alanın yandığı bildirildi. Ourense çevresindeki yangınlardan etkilenen yüzlerce kişi spor salonları, barınma merkezleri veya tanıdıklarının yanında kalıyor. Extremadura'nın Caceres kentine bağlı Jarilla ilçesinde ise 200 kişi tahliye edildi.

Yetkililer ve Ziyaret

Başbakan Pedro Sanchez, yangınlardan en çok etkilenen Galiçya'nın Ourense ile Kastilya ve Leon'un Leon kentlerine 17 Ağustos pazar günü ziyaretlerde bulunacak.

Müdahale ve Destek

Yangın söndürme çalışmalarına İspanya Askeri Acil Yardım (UME) birimleri ile Avrupa Birliği'nden gönderilen uçaklar da destek veriyor. Yerel ekipler ve ulusal kaynaklar aralıksız müdahale ediyor.

Portekiz'deki Durum

Diğer yandan, ağustos ayı başından itibaren alarm durumunda yangınlarla mücadele eden Portekiz'de de mevcut durumda 78 noktada alevlerin aktif olduğu, bunlardan 8'inin büyük olduğu bildirildi. Portekiz Sivil Savunma Kurumu, yangın söndürme çalışmalarına 5 bin 148 itfaiyecinin katıldığını ve 42 hava ile 305 kara aracının destek sağladığını açıkladı.

