İspanya'da Turizm Rekoru: 2024'te 88,5 Milyon Ziyaretçi

İspanya'da Turizm Rekoru Kırıldı

İspanya, 2024 yılının ilk 11 ayında 88,5 milyondan fazla turisti ağırlayarak tarihi bir rekora imza attı. Bu bilgiyi İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) açıkladı ve ülkenin turizm sektöründeki büyümeyi vurguladı.

Rekor Sayılar ve Artış

INE’nin verilerine göre, 1 Ocak - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ülkeye gelen turist sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %10,7’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte, turistlerin harcamaları da %16,7'lik bir artış göstererek 118 milyar 693 milyon avroya ulaştı.

İngilizler, İspanya'nın En Büyük Ziyaretçileri

2024'ün ilk 11 ayında İspanya’ya en fazla gelen turist grubunu İngilizler oluşturdu. Geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon İngiliz İspanya'yı ziyaret ederken, bu sayıya 12,2 milyon Fransız, 11,3 milyon Alman ve 5 milyon İtalyan eklendi. Ayrıca, kuzey Avrupa ülkelerinden 4,7 milyon, Hollandalı 4,5 milyon ve Amerikalı 4 milyon turist geldi.

2024'te Beklentiler

Uzmanlar, İspanya'nın 2024'ü 91 milyon turist sayısı ve 125 milyar avro turizm geliri ile kapatmasını bekliyor. Bu rakamlar, ülkenin turizm açısından ne denli cazip bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.