İspanya'da Turizm Rekoru: 55,5 Milyon Turist ve 76 Milyar 74 Milyon Avro Gelir

İspanya ocak-temmuz döneminde turizm gelirinde rekor kırdı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre İspanya, 2024 yılının ocak-temmuz döneminde 55,5 milyon turist ağırlayarak turizm gelirinde rekor kırdı.

Ana veriler

Ülkeye gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 artarken, turistlerin toplam harcaması yüzde 7,2 artışla 76 milyar 74 milyon avro olarak kaydedildi. İstatistikler, İspanya'nın iki yıldır art arda ocak-temmuz döneminde 50 milyon turist barajını aştığını gösteriyor.

Bölgesel ve ülke bazlı dağılım

İspanya'yı ziyaret edenler arasında en kalabalık grubu yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyle İngilizler oluşturdu; bunu 7,1 milyon kişiyle Fransızlar ve 6,9 milyon ziyaretçiyle Almanlar izledi.

En çok ilgi gören bölgeler sırasıyla Katalonya (11,6 milyon turist), Kanarya Adaları (9,1 milyon) ve Balear Adaları (9 milyon) oldu.

Tüketim verileri ve beklentiler

Turist başına ortalama harcama 1493 avro olarak ölçülürken, günlük ortalama harcama 210 avro seviyesinde kaydedildi.

Turizm Kurulu Başkan Yardımcısı Santiago Vallejo, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı değerlendirmede ocak-temmuz verilerini "mükemmel" olarak nitelendirdi. Vallejo, yıl sonuna kadar artışın bu şekilde sürmesi halinde 2024'teki 94 milyon ziyaretçi sayısını aşarak 2025'i 98 milyon turistle kapatmayı beklediklerini söyledi.

Ağustos ayı için geçen yıla göre hafif bir düşüş beklentisi olsa da Vallejo, yıl genelinde verilerin çok iyi olacağını ve İspanya'nın kültürel etkinlikler, eğlence ile gastronomi açısından Akdeniz'deki diğer ülkelere kıyasla avantajlı olduğunu vurguladı.