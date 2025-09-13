İspanya’dan Gelen Küresel Sumud Filosu ve Tunus Tekneleri Gazze’ye Yola Çıktı

İspanya’dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleri ve Tunus’tan filoya katılan tekneler, Gazze’ye doğru yola çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:31
Filoya katılan tekneler denize açıldı

İspanya’dan gelen Küresel Sumud Filosu tekneleri ile Tunus kaynaklı teknelerin katıldığı filo, Gazze yönünde denize açıldı.

Gözlemler, İspanya kaynaklı ekiplerle Tunus’tan katılan teknelerin bir araya gelerek ortak bir rota oluşturduğunu gösteriyor. Hareket, bölgedeki deniz trafiğinde dikkat çekti.

Filonun ilerleyişi ve rotası takip edilirken, gelişmelerin kamuoyuna yansımaları izlenmeye devam ediyor.

Önemli noktalar: İspanya’dan gelen filonun adı Küresel Sumud Filosu, filoya katılan diğer tekneler ise Tunus kaynaklı tekneler olarak kaydedildi; hedef rota Gazze olarak bildirildi.

