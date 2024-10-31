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İspanya, FEINDEF Fuarı'ndan İsrail'i Çıkardı

İspanya, 2025 Madrid Savunma Fuarı'na İsrail'in katılımını engelledi. Barış vurgusu öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:32
İspanya, FEINDEF Fuarı'ndan İsrail'i Çıkardı

İspanya Savunma Bakanlığı Kararı

İspanya Savunma Bakanlığı, 2025 yılında Madrid'de gerçekleştirilecek olan 4. Savunma ve Güvenlik Uluslararası Fuarı (FEINDEF) kapsamında İsrail ve İsrailli firmaların katılımının yasaklandığını açıkladı.

Açıklama ve Gerekçeler

Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, konuyla ilgili olarak, "FEINDEF'e, İsrail'den veya herhangi bir İsrailli firmadan kurumsal katılım kesinlikle olmayacak. İspanya, Filistin ve Lübnan'da barış ve güvenliğe kendini adamıştır ve uluslararası insani hukuka saygı göstermektedir. FEINDEF buna kayıtsız kalamaz," şeklinde konuştu.

İsrail'in Dışlanma Sebepleri

İspanya'nın en büyük savunma fuarı olan FEINDEF'den İsrail'in çıkarılma kararı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan'daki askeri operasyonlarına karşı geliştirilen tepkilerin yanı sıra, Batı Şeria'da yaşanan olaylarla da ilişkilendirildi. Delegasyon, zeytin toplarken bölgeye gelen Filistinlilere, İsrail askerlerince göz yaşartıcı bomba ile saldırıldığı bildirildi.

FEINDEF Fuarı Hakkında

Dünyanın en önemli ilk 10 savunma fuarından biri olarak kabul edilen FEINDEF'e, 400'den fazla firmanın katılacağı tahmin ediliyor. Fuar, 12-14 Mayıs tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek.

Uluslararası Delegasyondaki İsimler

Bölgeye giden uluslararası delegasyon arasında, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jaume Asens de yer aldı.

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