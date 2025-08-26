İspanya Hükümeti Sel ve Orman Yangınlarından Etkilenen Bölgeleri Afet Bölgesi İlan Etti

Hükümetten yardım ve tazminat açıklaması

Azınlık sol koalisyon hükümeti, yaz döneminde meydana gelen sel ve orman yangınlarından zarar gören alanları afet bölgesi ilan etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunda alınan kararın ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Eğitim, Spor Bakanı Pilar Alegria, 23 Haziran'dan bu yana sel sularının altında kalan yerler ile ağustos ayı başından itibaren orman yangınlarından zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Alegria, İspanya'daki 17 özerk yönetimden 16'sının afet bölgesinde yer aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise özellikle orman yangınlarının ülke tarihindeki en büyük yangınlar olduğunun altını çizdi. Marlaska, yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edilmesiyle yasa gereği etkilenenlerin hakları olan yardımları talep edebileceklerini belirtti.

Marlaska, şu anda 15 noktada büyük yangınların devam ettiğini ve acil durumun henüz sona ermediğini söyledi; tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Mevcut kanun gereğince, afet bölgelerinde kişilere birincil konutlarındaki ve temel ihtiyaç maddelerindeki hasarlar için mali yardım sağlanıyor. Ayrıca yerel yönetimlerin eylemlerinden kaynaklanan giderler için tazminat veriliyor ve kişisel yardım veya mal sağlayan kişi ve kuruluşlara destek sunuluyor.

Yetkililer, sadece ağustos ayında 370 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alanın kül olduğunu bildirdi.