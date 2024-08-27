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İspanya Hükümetinden Talgo Satışına İtiraz

İspanya hükümeti, raylı taşıt üreticisi Talgo'nun Macar Ganz Mavag grubuna satışı için ulusal güvenlik gerekçesiyle itiraz etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:32
İspanya Hükümetinden Talgo Satışına İtiraz

İspanya Hükümeti, Talgo'nun Macar Şirketine Satışına Direniyor

İspanya hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle, raylı taşıt üreticisi Talgo firmasının Macar Ganz Mavag grubuna satışına itiraz etti. Hükümet yetkilileri, bu kararın arkasında yatan nedenleri açıkladı.

Bakanlar Kurulu Toplantısında Alınan Karar

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Macar şirketi Ganz Mavag'ın Talgo'yu satın alma girişiminin, "ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından aşılmaz riskler teşkil ettiği" vurgulandı.

Yabancı Yatırımların Kontrolü

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, Talgo'nun satışının engellenmesine ilişkin karar, yabancı yatırımların kontrolüne yönelik mevcut düzenlemelere, Avrupa Birliği (AB) hukukuna ve AB'nin doğrudan yabancı yatırımlara dair mevzuatlarına uygunluk taşıdığı ifade edildi.

Stratejik Bir Şirket

Hükümet, Talgo'yu, "İspanya'nın ekonomik güvenliği, bölgesel bütünlüğü ve endüstriyel gelişimi için kilit sektörlerde yer alan stratejik bir şirket" olarak tanımladı ve bu nedenle Macar konsorsiyumunun şirketin %100'ünü almasının, "ulusal güvenlik ve kamu düzenini tehdit etme riskleri" barındırdığını belirtmiştir.

Satış Teklifinin Detayları

Macar konsorsiyumunun, Talgo'nun %100'ü için sunduğu teklif, hisse başına 5 avro değer biçmesiyle, şirketin toplam değerini 620 milyon avro olarak belirlemiş oluyor. Ayrıca, bu konsorsiyumun sermayesinin %45'inin Macar devlet fonu Corvinus tarafından kontrol edildiği de bildirilmektedir.

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