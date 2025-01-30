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İspanya, İsrail'den UNRWA'nın Faaliyetlerini Durdurma Kararını Askıya Almasını İstedi

İspanya, UNRWA'nın faaliyetlerini durduran İsrail yasasının askıya alınmasını talep etti. Bu karar Gazze'deki insani durumu tehdit edebilir.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:28
İspanya, İsrail'den UNRWA'nın Faaliyetlerini Durdurma Kararını Askıya Almasını İstedi

İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için kritik bir adım attı. İsrail'in, işgal altında bulunan Doğu Kudüs ve İsrail'deki UNRWA faaliyetlerine son vermeyi öngören yasa ile ilgili endişelerini dile getirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki operasyonlarını engelleyen Knesset yasalarının yürürlüğe girmesini reddediyor ve bu yasaların uygulanmasının askıya alınmasını talep ediyor," ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İspanya'nın bu yasadan kaynaklanabilecek sorunları, özellikle Gazze'deki ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki insani duruma olabilecek olumsuz etkileri hususunda "derin endişe duyduğu" vurgulandı. İspanyol hükümeti, "UNRWA'nın 6 milyon mültecinin yaşamı ve bölgesel istikrar açısından vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olduğunu" belirtti.

İsrail Meclisi tarafından Ekim 2024'te kabul edilen ve bugün yürürlüğe giren yasa, UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngörüyor. Bu durum, tüm dünyanın dikkatini Gazze'de insani yardıma muhtaç sivillerin geleceğine çevirmiş durumda.

Öte yandan, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 47 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 110 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik yardım operasyonlarını engellemesi, on binlerce sivilin insani yardıma muhtaç hale gelmesine neden oldu.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, bölgedeki 6 milyon Filistinli mülteciye hayati destek sunarken, yürürlüğe giren yasa bu kritik yardım çabalarını tehlikeye atacak bir durum oluşturmaktadır.

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