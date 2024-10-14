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İspanya, İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, uluslararası topluma İsrail'e silah sevkiyatını durdurması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:19
İspanya, İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı

İspanya'dan İsrail'e Silah Satışı Üzerine Açıklama

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, World in Progress Barcelona etkinliğinde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma İsrail'e silah satışını derhal durdurma çağrısı yaptı. Sanchez, "Uluslararası toplumun uyanması ve İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dayatılan güç kullanma taleplerine karşı kararlılıkla durması gerekiyor," şeklinde belirtti.

Orta Doğu'daki Gelişmelere Dikkat Çekildi

Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi. Sanchez, İspanya gibi diğer ülkelerin de İsrail'e silah sevkiyatını derhal askıya alması gerektiğini savundu.

Netanyahu'nun Açıklamalarına Tepki

Sanchez, ayrıca Netanyahu'nun UNIFIL (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü) güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi talebine sert tepki gösterdi. Sanchez, "İspanya, Netanyahu'nun bu açıklamasını şiddetle kınıyor. UNIFIL güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi mümkün değildir," dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Konuşmasında, iki devletli çözümün Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için "tek olası çözüm" olduğunu belirten Sanchez, uluslararası düzenin ortak normlar üzerinde kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Netanyahu'nun Talebi ve UNIFIL Olayları

Öte yandan Netanyahu, geçmişte de UNIFIL güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini savundu. İsrail ordusunun bir gözlem kulesine yönelik saldırıların ardından, iki barış gücü askeri yaralanmıştı. UNIFIL, 10 Ekim'de yaşanan bu olaydan sonra, tüm tarafların gerilimin azaltılması konusunda çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

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