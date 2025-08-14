İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali

Albares'tan sert tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin tepkisini dile getirdi.

Albares, 'İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir.' ifadelerini kullandı. Bakan bu paylaşımı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Albares, kararın iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltaladığını ve yerleşimlerin genişlemesi ile yerleşimci şiddetini kınadığını vurguladı.

Smotrich ve planın onayı

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek 'E1' projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, 'E1' projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

AB'den kınama

Avrupa Birliği de karara tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor' denildi.

Açıklamada, uygulanması halinde bölgedeki yerleşim inşasının Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi bağlantıyı kalıcı olarak ortadan kaldıracağı ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacağı uyarısı yapıldı.