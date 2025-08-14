DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in E1 projesiyle Batı Şeria'da 3 bin konut kararını uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözümü zayıflatıcı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:56
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali

İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali

Albares'tan sert tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin tepkisini dile getirdi.

Albares, 'İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir.' ifadelerini kullandı. Bakan bu paylaşımı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Albares, kararın iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltaladığını ve yerleşimlerin genişlemesi ile yerleşimci şiddetini kınadığını vurguladı.

Smotrich ve planın onayı

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek 'E1' projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, 'E1' projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

AB'den kınama

Avrupa Birliği de karara tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor' denildi.

Açıklamada, uygulanması halinde bölgedeki yerleşim inşasının Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi bağlantıyı kalıcı olarak ortadan kaldıracağı ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacağı uyarısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası