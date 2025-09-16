İspanya, İsrailli Şirketlerle Yaklaşık 1 Milyar Avroluk İki Sözleşmeyi İptal Etti

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirketlerle yapılan yaklaşık 1 milyar avroluk iki askeri sözleşmeyi iptal etti; Kraliyet kararnamesi onayı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:25
İspanya, İsrailli Şirketlerle Yaklaşık 1 Milyar Avroluk İki Sözleşmeyi İptal Etti

İspanya, İsrailli Şirketlerle Yaklaşık 1 Milyar Avroluk İki Sözleşmeyi İptal Etti

Kraliyet kararnamesi henüz onaylanmadı, somut adımlar atıldı

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirketlerle imzalanan ve toplamı yaklaşık 1 milyar avro olan iki askeri tedarik sözleşmesini resmi olarak iptal etti.

Resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümetin 9 Eylül'de açıkladığı 9 maddelik yaptırım paketinin bir unsuru olan İsrail'e uygulanan silah ambargosu, yasal zemine taşınacak Kraliyet kararnamesi henüz onaylanmamış olmasına rağmen uygulanmaya başlandı.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığı'nın, Silahlı Kuvvetler için tasarlanan iki tedarik anlaşmasını resmen iptal ettiğini bildirdi. Bunlardan ilki, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden alınması planlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar için 700 milyon avro tutarındaki sözleşme.

Diğer iptal edilen sözleşme ise İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen, 168 adet Spike L.R. tanksavar füzesinin satın alınmasına ilişkin 287,5 milyon avro değerindeki anlaşma.

Savunma Bakanlığı'nın, İsrail ile askeri ve teknolojik bağları kesme planı üzerinde çalışmaya devam ettiği ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olacak alternatif tedarik seçenekleri üzerinde araştırma yürüttüğü ifade edildi.

Kraliyet kararnamesinin hâlen onaylanmamasının arkasında, metnin hazırlanmasının karmaşıklığı ve içeriğin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması gerektiği iddia edildi. Ancak kaynaklar, kararnamenin önümüzdeki hafta onaylanmasının beklendiğini belirtti.

İptallerin uygulanması ve alternatif çözümlerle ilgili çalışmalar, Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumların öncelikleri arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
3
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
4
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa