İspanya, İsrailli Şirketlerle Yaklaşık 1 Milyar Avroluk İki Sözleşmeyi İptal Etti

Kraliyet kararnamesi henüz onaylanmadı, somut adımlar atıldı

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli şirketlerle imzalanan ve toplamı yaklaşık 1 milyar avro olan iki askeri tedarik sözleşmesini resmi olarak iptal etti.

Resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümetin 9 Eylül'de açıkladığı 9 maddelik yaptırım paketinin bir unsuru olan İsrail'e uygulanan silah ambargosu, yasal zemine taşınacak Kraliyet kararnamesi henüz onaylanmamış olmasına rağmen uygulanmaya başlandı.

Hükümet kaynakları, Savunma Bakanlığı'nın, Silahlı Kuvvetler için tasarlanan iki tedarik anlaşmasını resmen iptal ettiğini bildirdi. Bunlardan ilki, Rheinmetall Expal Muntions ve EM&E ortak girişiminden alınması planlanan Silam yüksek hareket kabiliyetine sahip roketatarlar için 700 milyon avro tutarındaki sözleşme.

Diğer iptal edilen sözleşme ise İsrailli Rafael şirketinin İspanyol iştiraki PAP Tecnos Innovacion SA'ya verilen, 168 adet Spike L.R. tanksavar füzesinin satın alınmasına ilişkin 287,5 milyon avro değerindeki anlaşma.

Savunma Bakanlığı'nın, İsrail ile askeri ve teknolojik bağları kesme planı üzerinde çalışmaya devam ettiği ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu yazılıma sahip olacak alternatif tedarik seçenekleri üzerinde araştırma yürüttüğü ifade edildi.

Kraliyet kararnamesinin hâlen onaylanmamasının arkasında, metnin hazırlanmasının karmaşıklığı ve içeriğin Avrupa hukuk sistemine uyarlanması gerektiği iddia edildi. Ancak kaynaklar, kararnamenin önümüzdeki hafta onaylanmasının beklendiğini belirtti.

İptallerin uygulanması ve alternatif çözümlerle ilgili çalışmalar, Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumların öncelikleri arasında yer alıyor.