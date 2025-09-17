İspanya Katolik Kilisesi PRIVA ile 39 Mağdura 3 bin–100 bin Avro Tazminat Ödedi

İspanya Katolik Kilisesi PRIVA ile 39 Mağdura Tazminat Ödedi

İspanya Katolik Kilisesi, bünyesinde meydana gelen çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı attığı adımlar çerçevesinde son 1 yılda 39 mağdura tazminat ödendiğini açıkladı.

Ödemelerin kapsamı ve miktarlar

Kilise, bir yıl önce oluşturduğu "İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı" (PRIVA) kapsamında şimdiye kadar aldığı 89 tazminat talebinin 39'una karşılık verdiğini ve bu kişilere 3 bin ile 100 bin avro arasında ödeme yapıldığını duyurdu.

Talep dağılımı ve PRIVA yapısı

Yetkililer, PRIVA'nın aldığı 89 tazminat talebinden 32'sinin piskoposluk ile ilgili, 57'sinin ise dini cemaatlerle ilgili olduğunu belirtti. PRIVA, İspanya Piskoposlar Konferansı'nın da temsilci gönderdiği 10 üyeden oluşuyor.

PRIVA'nın çalışma esasları arasında "manevi zararların maddi olarak tazmini, psikolojik veya terapi tedavinin mevcut ve gelecekteki maliyetlerini karşılayacak ek maddi tazminat ve Kilise kurumunun mağdura destek olma sürecini ele alması için bir dizi öneri sunma" yer alıyor.

Süreç ve kamuoyu baskısı

Kilisede ortaya çıkan vakalar nedeniyle daha önce özür dilenmiş; siyasi, toplumsal ve medya baskısı sonucu Kilise, Haziran 2023'te 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını açıklamıştı.

Ayrıca, Kilise bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyon, Ekim 2023'te yayınladığı raporda ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini belirtmişti.

İspanya Katolik Kilisesi, PRIVA aracılığıyla tazminat ve destek mekanizmalarını işletmeye devam edeceğini açıkladı.