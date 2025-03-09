İspanya, Lazkiye'deki Olayların Araştırılmasını Talep Ediyor

İspanya hükümeti, Suriye'nin Lazkiye ilinde meydana gelen olayların araştırılmasını ve sorumlularının cezasız kalmamasını talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Suriye'de son günlerde yaşanan şiddet olaylarından endişe duymaktadır. Bu olaylar araştırılmalı ve sorumluları cezasız kalmamalı," değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Her türlü farklılık barışçıl yollarla çözülmelidir," ifadesi yer alırken, "tüm Suriye vatandaşlarının katılımıyla barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçişin desteklediği" vurgusu yapıldı.

Ceble Saldırısı ve Lazkiye'deki Olaylar

6 Mart'ta, Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından, Suriye ordusu, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve çok namlulu roketatarlar gibi ağır silahlarla donatılmış yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk ederek operasyon başlatmıştı.

Bu operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, ayrıca uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntülerin yansıdığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı vermiş ve ülkeyi yeniden inşa etme niyetinde olduklarını belirterek, kan dökme amaçlarının olmadığını vurguladı. Ayrıca, Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.