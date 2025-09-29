İspanya, Rota ve Moron Üslerinden ABD Silahlarının İsrail'e Geçişini Engelledi İddiası

El Pais'e göre İspanya, Rota ve Moron üslerinden ABD'nin İsrail'e silah geçişini yasakladı; hükümet ABD ile temas halinde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:24
El Pais kaynaklı haber, Madrid'in tam silah ambargosuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi

El Pais gazetesinin iddiasına göre, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e uygulanan tam silah ambargosu kapsamında İspanya hükümeti, ABD'ye ait silah, mühimmat veya askeri teçhizat taşıyan uçak ve gemilerin Rota (Cadiz) askeri limanı ve Moron de la Frontera (Sevilya) askeri hava üssü üzerinden geçişine izin vermedi.

Haberde, üslerin günlük kullanımını yürüten İspanyol-Amerikan Ortak Komitesi'nin kaynak gösterildiği ve bu iddiaya göre ilgili uçak ve gemilerin söz konusu üsleri kullanmasının yasaklandığı ileri sürüldü.

Rota ve Moron de la Frontera'nın İspanyol egemenliğindeki askeri üsler olduğuna dikkat çekilen haberde, buralarda gerçekleşen faaliyetlerin İspanyol makamlarının onayına tabi olduğu vurgulandı. İddialara göre Madrid, İsrail'e askeri malzeme taşıyan ABD uçak veya gemilerinin bu üslerden geçişini engelledi.

Haberde ayrıca Washington yönetiminin mart ve nisan aylarında İsrail'e teslim ettiği 6 F-35 savaş uçağının ikmal yardımı için Portekiz'e bağlı Azorlar Adasındaki üssü kullandığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolanos, iddialara ilişkin açıklamasında hükümetin 'Filistinli masum halka karşı kullanılan silahların İsrail'e ulaşmasını engellemek için ABD yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu' belirtti.

Bolanos, geçen hafta Bakanlar Kurulu'nun İsrail ile silah ticaretinin yanı sıra her türlü çift kullanımlı malzemeye ambargo koyan bir kararnameyi onayladığını hatırlatarak, 'Rota ve Moron de la Frontera üslerinden geçişle ilgili her şeyin uluslararası anlaşmalara, İspanya'nın uluslararası taahhütlerine, Avrupa ve İspanya'nın yönetmenliğine uygun olması için elimizden geleni yaptık.' dedi.

İddialar, İspanya'nın dış politika ve savunma işleyişi ile ABD ile askeri iş birliğinin sınırları konusunda yeni tartışmaları gündeme getirdi.

