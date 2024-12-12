İspanya ve Peru'da 83 Dolandırıcı Yakalandı: 10 Bin Kişi Mağdur

İspanya ve Peru’da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu

İspanya ve Peru, son dönemdeki en büyük telefon dolandırıcılığı operasyonuna sahne oldu. İspanya Ulusal Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, vishing yani sesli oltalama yöntemiyle 10 bin kişiyi dolandıran 83 kişi yakalandı.

3 Milyon Avro Haksız Kazanç

Operasyonda, dolandırıcıların toplamda 3 milyon avro haksız kazanç elde ettiği belirtildi. İspanyol ve Perulu polislerin ortak çalışması sayesinde düzenlenen baskınlarda, 35 kişi İspanya’da, 48 kişi ise Peru’da gözaltına alındı.

Çeteye Karşı Koordineli Mücadele

İki ülkenin güvenlik güçleri, dolandırıcılık çetesi hakkında 29 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyon neticesinde üç çağrı merkezi mühürlenirken, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sahte evrak ve para ele geçirildi.

Yaşlıları Hedef Aldılar

Çetenin, genelde yaşlı bireyleri hedef alarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları ve bu yöntemle hesap bilgilerine ulaştıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan elde edilen kazancın yaklaşık yüzde 30’unun İspanya’daki bankalarda tutulduğu, kalan kısmının ise Peru’ya transfer edildiği bildirildi.