İspanyol 'Furor' Gemisi, Küresel Sumud Filosu'na İnsani Destek İçin Yola Çıktı

Operasyonun kapsamı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in New York'taki açıklamasının ardından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na olası müdahalesine karşı insani destek sağlamak üzere görevlendirilen İspanyol askeri gemisi yola çıktı.

Gemi ve personel

İspanya Donanması'na bağlı "Furor" adlı Deniz Harekat Gemisi (BAM), ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı açıldı. Gün boyunca sefer hazırlıkları yapılan gemiye sağlık malzemesi yüklendi; gemide bir helikopter ve bir araç olduğu canlı yayınlarda görüldü.

Resmi haber ajansı EFE'ye göre gemide 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personeli bulunuyor. Geminin görev kapasitesi arasında konvansiyonel deniz gözetleme operasyonları ile birlikte insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrolü de yer alıyor.

Görevin sınırları

İspanyol ulusal basını, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" bilgisini aktardı.

Sanchez'in açıklaması

Başbakan Pedro Sanchez, New York'taki İspanya'nın BM Daimi Temsilciliği'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İspanyol Hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu nedenle, filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek, gerekirse, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi yarın Cartagena'dan yola çıkacak."

Filonun durumu

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaşık 990 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Filoda 51 tekne yer alıyor ve 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle doktor, avukat, sanatçı, siyasetçi ve aktivist gibi toplumun çeşitli kesimlerinden sivil katılımcılar bulunuyor. Filonun amacı Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail ambargosunu kırmak olarak bildirildi.

Uluslararası tepkiler

Filoya eşlik etmek üzere Akdeniz'e açılan askeri gemiler arasında İtalya'dan iki ve İspanya'dan bir gemi yer aldı. Buna karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar-Tar, gönderilen askeri gemilerle ilgili olarak, "Etrafta gemilerin olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Onların müdahil olması planlanmıyor." diyerek filonun Gazze'ye girişine izin vermeyeceklerini belirtti.

Not: Görev ve müdahale sınırlarıyla ilgili resmi açıklamalar Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık kaynaklarına dayanmaktadır.