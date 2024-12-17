İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi

İspanyol Hukukçular Meclise Başvurdu

İspanya'da, hakim, savcı ve avukatlardan oluşan sivil toplum kuruluşu olan "Filistin için Hukukçular Platformu", İsrail'e silah ambargosu uygulanması amacıyla İspanya Meclisi’ne başvuruda bulundu.

İmza Kampanyası Sonuç Verdi

Hukukçular, başlattıkları imza kampanyası ile toplamda 1200'den fazla imza topladı ve bunları İspanyol Meclisi'ne sundu. Başkent Madrid'deki Meclis binası önünde toplanan platform temsilcileri, cübbelerini giyerek basına açıklamalarda bulundu.

İhlallerin Üzerine Gidilmesini İstiyorlar

Savcı Pilar Barrado, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk açısından tahammül edilemeyecek bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, Filistinli sığınmacılara garanti verilmesi ve İsrail ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkilerin kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Uluslararası Hukukun Önemine Dikkat Çektiler

Barrado, "Uluslararası hukukun uygulanması dışında bir şey talep etmiyoruz. İsrail, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor. Pasif kalmak, devletleri bu ihlallerin suç ortağı haline getiriyor ve biz İspanya'nın bu duruma dahil olmasını istemiyoruz." diye ekledi.

Politik Destek

İspanyol azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar ittifakı ve hükümete destek veren Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri, hukukçuların talebine destek verdi.

Hükümetten Yalanlama

Bu arada El Diario gazetesinde yayımlanan, "İspanya'nın, İsrail'e silah taşımak üzere gelen bir ABD gemisinin Rota Limanı'nda durmasına izin verdiği" iddiaları, Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria tarafından yalanlandı. Alegria, "Geçişler ile ilgili elimizde belge yok ve böyle bir talep de gelmedi." şeklinde konuştu.

Toplum Genişletiyor

İspanya’da birçok sivil toplum kuruluşu, son bir ay içerisinde hükümetten İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını ve tüm ilişkilerin kesilmesini talep eden gösteriler düzenliyor.

İspanya'da hakim, savcı ve avukatlardan oluşan "Filistin için Hukukçular Platformu" adlı bir sivil toplum kuruluşu İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebiyle hukuk dünyasından topladıkları 1200'den fazla imzayı İspanya Meclisine sundu. Başkent Madrid'deki Meclis binası önünde toplanan "Filistin için Hukukçular Platformu" temsilcileri, topladıkları imzaları Meclise sunmalarının ardından cübbelerini giyerek, Meclis ana giriş kapısının önünde basına açıklama yaptı.