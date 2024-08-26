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İspanyol Jandarmasından Düzensiz Göçmene Sert Müdahale

İspanyol jandarması, Melilla açıklarında kaçak göçmen taşıyan tekneyi durdurmak için sert bir yöntem kullandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:38
İspanyol Jandarmasından Düzensiz Göçmene Sert Müdahale

İspanyol Jandarması, Kaçak Göçmen Teknesini Durdurdu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla şehrinin kıyılarında, düzensiz göçmenler taşıyan bir tekne, İspanyol jandarmasına ait bir bot tarafından durduruldu. 25 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayda, jandarma botu, uyarılara aldırış etmeyen teknenin üzerinden geçerek müdahalede bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşundan Açıklama

Söz konusu olayla ilgili olarak, 'AMDH Nador' adlı sivil toplum kuruluşu, jandarmanın tekneyi durdururken bir göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceği iddialarında bulundu. Bu sabah, Melilla'daki Hassani de Nador hastanesinde bir Faslı göçmenin cesedinin morgdan alındığı bildirildi.

Resmi Açıklama

İspanyol jandarması ve Melilla özerk yönetimi, olay esnasında yaralanan kişinin olmadığını ve suya düşen göçmenlerin derhal jandarma botuna alındığını belirtti. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve inceleme yapılması için soruşturma başlatılması talep ediliyor.

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