İspanyol sanatçılardan çağrı: Hükümet İsrail ile ilişkileri kesin

Pedro Almodovar ve çok sayıda İspanyol sanatçı, 'Artistas con Palestina' girişimiyle İspanya hükümetinden İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri kesmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:10
İspanyol sanatçılardan hükümete İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı

Artistas con Palestina girişimi geniş destek topluyor

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, İspanya hükümetine İsrail ile diplomatik ve ticari her türlü ilişkinin kesilmesini talep etti. Girişim sosyal medyada Artistas con Palestina adıyla başlatıldı.

Almodovar, sahibi olduğu El Deseo adlı yapım şirketinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: "Ben yönetmen Pedro Almodovar, hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari ve her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum."

Almodovar ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e hitaben, girişime katılmaları için tüm Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye çalışmasını istedi.

Girişime, Luis Tosar, Adriana Ugarte, Luis Zahera, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Sara Salamo, Ana Wagener, Marta Nieto, Miguel Rios, Raul Prieto, Nerea Barros, Joaquin Reyes, Paula Malia gibi çok sayıda tanınmış İspanyol sanatçı destek verdi.

Sanatçılar ayrıca İsrail'in Gazze'deki çocuklara yönelik yaptığı cinsel istismar, işkence, cinayet ve açlıkla ilgili güçlü önlemler alınmasını talep etti.

Artistas con Palestina, girişimin ikinci aşaması olarak İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebini İspanya Meclisi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

