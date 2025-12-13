İSPARK zammı: 12 saatlik otopark 550 lira

İBB Meclisi kararı ve uygulama tarihi

(Düzeltme) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ndeki oylamada, İSPARK ücret tarifelerine yapılan yüzde 62,5e varan zam kararı sonrası bölgesel olarak 12 saatlik otopark ücreti 550 lira olarak belirlendi. Zam kararı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Meclis oturumu ve oy dağılımı

Aralık ayı toplantılarının 3’üncü oturumu Saraçhane’deki belediye binasında, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam önergesi oylamaya sunuldu. AK Parti grubu rapora ret oyu verirken, CHP’li üyelerin oylarıyla teklif kabul edildi.

Zam oranı ve fiyat karşılaştırmaları

İSPARK’a yapılan zamla birlikte 12 saatlik otopark ücreti 550 liraye yükseldi. Bu rakam, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerine çıkıyor. Avrasya Tüneli tek yön geçişi 225 lira olurken, gece 00.00’dan sabah 05.00 arası bu ücret 112,5 liraya düşüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti ise 47 lira olarak uygulanıyor.

İSPARK’ın bölgesel tarifeleri bazı noktalarda 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.

Son iki yılda üçüncü zam

İBB iştirakinde bulunan İSPARK’a son 2 yıl içinde 3 defa zam kararı alınmasının ardından, duran bir araç için 12 saatlik ücretle Avrasya Tüneli’nden 2 defa geçilebiliyor; Boğaz köprülerinden ise 11 defa geçiş yapılabiliyor.

