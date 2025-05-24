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Isparta'da 10 Yıldır Kayıp Olan Kişinin Ölüm İddiasında 1 Tutuklama

Isparta'da 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'in öldürüldüğü iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:22
Isparta'da 10 Yıldır Kayıp Olan Kişinin Ölüm İddiasında 1 Tutuklama

Isparta'da 10 Yıldır Kayıp Olan Mehmet Çetin'in Öldürüldüğü İddiası

Isparta'da 10 yıldır kayıp olan bir kişinin öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor. Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinden beri haber alınamayan bir kişi olarak kayıtlara geçmişti. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetin'in öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Zanlılar İstanbul'da Yakalandı

İlk olarak Bayram A., Bekir B. ve Derya K. isimli üç zanlı üzerinde araştırma başlatıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi neticesinde zanlıların İstanbul'da oldukları belirlendi. Emniyet güçleri, yaptıkları operasyonda bu kişileri yakalayarak Isparta'ya geri getirdi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Durumu

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından üç zanlı adliyeye sevk edildi. Bayram A., mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki zanlı Derya K. ve Bekir B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Isparta'da 10 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i...

Isparta'da 10 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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