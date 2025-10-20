Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı

Isparta'da 194 umreci, Terminal Camisi'nden dualarla kutsal topraklara uğurlandı; Başkan Şükrü Başdeğirmen 20 gün sonra aynı coşkuyla karşılamayı diledi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 19:28
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı

Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı

Terminal Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreni

Isparta'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 194 umreci, özel bir firma organizasyonuyla uğurlandı.

Uğurlama töreni Terminal Camisi'nde düzenlendi. Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, umreciler için yolların açık olmasını diledi ve herkese sağlıklı yolculuk temennisinde bulundu.

Başdeğirmen, umrecileri 20 gün sonra tekrar aynı coşkuyla karşılayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah oralarda bizleri de unutmayın. Bizlere de dua edin. Bu güzel memleketimizin çok güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Rabbim daha güzel hizmetler yapabilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet versin hepimize. Tabi ki bu sizin dualarınızla olacak. İnşallah sizlerle 20 gün sonra burada sağlıkla kavuşmak için Rabbimize bizde buradan dua ediyoruz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum"

Umreciler, konuşmaların ardından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Isparta'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Isparta'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Isparta'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

