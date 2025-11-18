Isparta'da 2 günde 204 sentetik kannabinoid ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yürütülen operasyonlarda, 15–17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar sonucunda 7 parça halinde 204 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon ve adli işlem

Yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet ekiplerinin denetim faaliyetleri kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Isparta genelinde devam eden uygulamalarla uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

