Isparta'da 2 Günde 204 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da 15–17 Kasım'da yapılan denetimlerde 204 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:49
Isparta'da 2 Günde 204 Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da 2 günde 204 sentetik kannabinoid ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yürütülen operasyonlarda, 15–17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalar sonucunda 7 parça halinde 204 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon ve adli işlem

Yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet ekiplerinin denetim faaliyetleri kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Isparta genelinde devam eden uygulamalarla uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS TİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 204 ADET SENTETİK...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS TİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 204 ADET SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ, 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
4
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
Boğaziçi Üniversitesi'nde Aile Üniversitesi Programı'nın Açılışı Gerçekleşti
7
VURAN'lar göreve hazır: Yerli motorlu askeri araçlar TSK'ya teslim ediliyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları