Isparta'da 2 Katlı Ahşap Ev Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleşen yangın, Beyköy köyünde bulunan 2 katlı ahşap evi küle çevirdi. Yangının, Mustafa Hamamcı'ya ait evde nedeni henüz belirlenemedi.

Olaydan hemen sonra, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde, yangının alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ancak ne yazık ki, yangında iki katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.