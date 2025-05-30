Isparta'da 2025 Uluslararası Gül Festivali Coşkuyla Başladı

Isparta, bu yıl 2025 Uluslararası Gül Festivali'ne ev sahipliği yaparken, festivalin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılış, Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören sonrası, Bulgaristan'dan getirdiği gül fidanını dikip, İsparta'yı gül bahçesine dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin mezarı ziyaret edilerek anıldı. Festival kapsamında renkli bir kortej yürüyüşü yapılarak, Isparta Belediyesi'nden Valilik binası önüne kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova ve Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları katıldı. Yürüyüş sırasında, festivale katılanların üzerine gül suyu serpildi ve gül çiçekleri atıldı.

Vali Erin: Gül, Kainatın Efendisinin Alın Teridir

Isparta Valisi Abdullah Erin, Valilik önündeki konuşmasında gülün çeşitli isimlerinin bulunduğunu belirterek, "Gül, Allah'ın bahşettiği en güzel zirai bitkilerden biri. Ancak en güzel ismi, kainatın efendisinin alın teri olması nedeniyle 'Muhammed Aleyhisselamın gülü' diye isimlendirilmesidir. Bu isimle ve kainatın efendisiyle özdeşleşen şehre ve şehrin insanlarına selam olsun.” dedi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen: Isparta'nın Tanınırlığı Artacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta'nın tanınırlığını artırarak daha bilinen bir şehir haline getirmek istediklerini ifade etti. Başdeğirmen, "Isparta, dünyada gül ile anılan bir şehir. Nereye gitseniz gül dediğinizde akla gelen şehir burasıdır,” diye konuştu.

Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, "Isparta'ya gelip gül toplarsanız, Isparta ve gül bahçeleri bir terapidir,” dediğini vurguladı. Festival süresince çeşitli sanatçıların sahne alacağı etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi. Festival, 1 Haziran’da sona erecek.

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı. Festival Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı. Festival Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.