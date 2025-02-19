Isparta'da 55 Yaşındaki Aziz Şahin Evinde Ölü Bulundu

Yayla Mahallesi'nde bir aydır haber alınamayan Aziz Şahin'in cansız bedeni evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:46
Isparta'da 55 Yaşındaki Aziz Şahin Evinde Ölü Bulundu

Isparta'da 55 Yaşındaki Aziz Şahin Evinde Ölü Bulundu

Isparta'nın Yayla Mahallesi 1605 Sokak'taki bir apartman dairesinde, yaklaşık bir aydır haber alınamayan Aziz Şahin'in (55) cansız bedeni evinde bulundu. Olay, Şahin'in Almanya'daki çocukları tarafından uzun süre haber alınamadığı için yetkililere bildirilmesiyle ortaya çıktı.

İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin daireye girmesiyle birlikte, Şahin'in cansız bedeni evde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre, Aziz Şahin'in yaklaşık bir ay önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sonrası cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde...

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde...

Isparta'da, yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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