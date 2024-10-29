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Isparta'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:08
Isparta'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Bıçaklı Kavga Sonucu Bir Ölüm

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Beldesi'nde, 29 yaşındaki Mehmet Ülperen ile 28 yaşındaki M.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Mehmet Ülperen, kavga sırasında M.Y. tarafından bıçakla yaralandı ve maalesef olay sonucunda hayatını kaybetti. Olayın ardından M.Y., işlemler için karakola giderek kendini teslim etti.

Cenaze, hastane morguna kaldırıldı. Bu acı olay, aynı zamanda Ülperen'in ailesinin geçmişte yaşadığı başka bir trajik olayı da hatırlattı. Ülperen'in babası, eski Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen, 2022 yılında husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

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