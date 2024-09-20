Isparta'da Ceviz Ağaçından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta Eğirdir'de Can Kaybı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde üzücü bir olay meydana geldi. 47 yaşındaki Hamza Şimşek, ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Yerel saatlerde ceviz ağacına çıkan Şimşek, dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde Hamza Şimşek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sonrası detaylı bir inceleme gerçekleştirildi ve Şimşek'in cesedi, gerekli işlemler için morga kaldırıldı.