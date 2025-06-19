Isparta'da Çoban Köpeği Dağıtımıyla Hayvan Yetiştiricilerine Destek

Isparta'da Çoban Köpeği Dağıtımı Yapıldı

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini korumak ve yönetimlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Anadolu çoban köpeği aldı.

Proje Detayları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, sürülerin yaban hayattan korunması için özel bir proje geliştirdi. Proje kapsamında, üniversitenin köpek yetiştirme biriminde yetiştirilen Anadolu çoban köpekleri, Küçükhacılar köyü Kozağacı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 20 sürü sahibine teslim edildi.

Etkinlikten Görüntüler

ISUBÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Gösterit, etkinlikte yaptığı konuşmada üniversite olarak işbirliğini her alanda önemsediğini vurguladı. Duygusunu dile getirerek, "Bugün burada çoban köpeği dağıtımında bulunmaktan mutluluk duydum. Hayvanlar bizim dostlarımız. Yetiştiricilerimize sadece yardımcı değil, gerektiğinde güvenlik görevlisi de oluyorlar." diye ifade etti.

Yetkililerden Açıklamalar

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı, Türkiye genelinde sürülere yönelik kurt saldırılarının sorun haline geldiğini belirterek, "Yaptığımız protokol ile bu soruna çare olmaya çalışacağız." dedi. Ayrıca, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, kurt saldırıları nedeniyle birçok koyun ve keçinin telef olduğunu, bazı yetiştiricilerin mesleği bırakma noktasına geldiğini ifade etti.

Sarıdaş, bu projeyi Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirerek, küçükbaş hayvan yetiştiricileri için büyük bir dönüşüm sürecinin başlangıcına işaret etti.

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sürülerini korumak ve sürü yönetimini güçlendirmek amacıyla Anadolu çoban köpeği dağıtımı gerçekleştirildi.

Isparta'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sürülerini korumak ve sürü yönetimini güçlendirmek amacıyla Anadolu çoban köpeği dağıtımı gerçekleştirildi.