Isparta'da Doğasever Yusuf Yalçın, Dev Mantarlar Buldu

Isparta'nın doğasında yaptığı yürüyüşle adeta bir hazine keşfeden Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogram ağırlığında iki "dev mantar" buldu. Güneykent beldesinin Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle birlikte açık havanın tadını çıkaran Yalçın, bu ilginç buluşunu basın mensuplarıyla paylaştı.

İlk Keşif Heyecanı

Yalçın, mantarları bulduğunda yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı," dedi.

Zehirli Olmaları Endişesi

Yalçın, bulduğu mantarların zehirli mi yoksa zehirsiz mi olduğunu bilmediği için bu özel mantarları tüketmeye karar vermedi. Doğanın sunduğu bu eşsiz örneklerin zehirli olma riskini göz önünde bulundurarak dikkatli olması önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogramlık iki "dev mantar" buldu. Yusuf Yalçın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogramlık iki "dev mantar" buldu. Yusuf Yalçın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.