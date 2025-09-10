Isparta'da Dolu Felaketi: Gelendost'ta 5 Bin Dönüm Etkilendi, Üreticilerin Zararı 100 Milyon TL

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki dolu, 5 bin dönüm alanda hasara yol açtı; üreticilerin zararı yaklaşık 100 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:31
5 bin dönüm arazide etkili olan dolu, elma başta olmak üzere ürünlere ağır hasar verdi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki gün önce etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 5 bin dönüm alanda hasara yol açtı. Olayın ardından bölgeyi ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk yaptığı açıklamada, dolunun sadece Gelendost'ta değil, Eğirdir ilçesinde de etkili olduğunu ve özellikle elmalarda zarar oluştuğunu belirtti.

Selçuk, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi." dedi.

Toplantıda, zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için görüşmeler yapıldığı ve Tarım İl Müdürlüğüne yönelik olarak borç erteleme ve nakdi yardım talepleri hazırlanacağı bildirildi.

Selçuk, geçen yılki rekoltenin 1 milyon 250 bin civarında olduğunu, yıl başında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybı olduğunu ve bu zararın üzerine dolu hadisesinin eklendiğini kaydetti. Buna bağlı olarak yaklaşık 150 bin ton civarında kayıp beklendiğini ve üreticilerin zararın 100 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Yetkililer, hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında destek ve tazminat süreçlerinin başlatılacağını açıkladı.

