Isparta'da Estetisyen Buket Gülver (32) Toprağa Verildi

Isparta'da evinde ölü bulunan estetisyen Buket Gülver (32) için cenaze namazı kılındı; Gülcü Mahallesi mezarlığına defnedildi. Ailesi kalp krizi bilgisi paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:55
Isparta'da Estetisyen Buket Gülver (32) Toprağa Verildi

Isparta'da estetisyen Buket Gülver (32) toprağa verildi

Cenaze töreni Emre Mahallesi'ndeki camide gerçekleşti

Isparta'da dün evinde ölü bulunan estetisyen Buket Gülver (32)'in cenazesi defnedildi.

Isparta Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan Gülver'in cenazesi, Emre Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gülver, Gülcü Mahallesi mezarlığı'na defnedildi.

Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medya hesabından kardeşinin bir süredir sağlık sorunlarının olduğunu ve kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.

Estetisyen Buket Gülver, dün Ayazmana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

