Isparta'da estetisyen Buket Gülver (32) toprağa verildi
Cenaze töreni Emre Mahallesi'ndeki camide gerçekleşti
Isparta'da dün evinde ölü bulunan estetisyen Buket Gülver (32)'in cenazesi defnedildi.
Isparta Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan Gülver'in cenazesi, Emre Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gülver, Gülcü Mahallesi mezarlığı'na defnedildi.
Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medya hesabından kardeşinin bir süredir sağlık sorunlarının olduğunu ve kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.
Estetisyen Buket Gülver, dün Ayazmana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.