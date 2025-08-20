Isparta'da Firari Hükümlü Mustafa D. Yakalandı — 9 Yıl 10 Ay 24 Gün Hapis

Isparta'da Firari Hükümlü Mustafa D. Yakalandı

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalama gerçekleşti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda Mustafa D. isimli firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün hakkında bulunan 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası çeşitli suçlardan verildi.

Yakalama kapsamında yer alan suçlar arasında cebire, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve görevi yaptırmamak için direnme bulunuyor.

Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.