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Isparta'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 12 Öğrenci Taburcu Edildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:05
Isparta'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 12 Öğrenci Taburcu Edildi

Isparta'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi Üzerine Hastane Süreci

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Süleyman Akyol İmam Hatip Ortaokulu'nda öğleden sonra, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavi sonrası taburcu edildi.

Öğrencilerin Rahatsızlanma Nedeni

Öğle yemeğinde okul kantininde yedikleri tavuk yemeğinden etkilenmiş olabilecekleri belirtilen öğrenciler, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutuldu. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumları iyiye giden öğrenciler, hastaneden taburcu edilmeleriyle ilgili sevindirici bir haber aldılar.

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