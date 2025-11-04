Isparta'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

31 Ekim'de düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ve eser ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bulgular elde edildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4 gram bonzai maddesi, 152 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kâğıt, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 2 gram esrar ve 3 adet tarihi eser bulunuyor.

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli ile 1 aranan şahıs yakalanırken, ayrıca yol izin belgesiz seyahat eden 2 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek haklarında idari işlem uygulandı.

Jandarma ekipleri, benzer suçlarla mücadelede kararlılıkla görev yapmaya devam ediyor.

