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Isparta'da Kas Hastası İçin Başlatılan Yardım Kampanyasında Dolandırıcılık İddiası

Duchenne Musküler Distrofi hastası Görkem Efe'nin ailesi, yardım kampanyasında dolandırıcılık girişiminde bulunulmasına karşı polise şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:05
Isparta'da Kas Hastası İçin Başlatılan Yardım Kampanyasında Dolandırıcılık İddiası

Isparta'da Yardım Kampanyasına Dolandırıcılık İddiası

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası, dolandırıcılık iddialarıyla sarsıldı. Aile, bu süreçte bazı kişilerin elden para toplayarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Kampanya İlerliyor Ama...

Emekli polis memuru baba Alper Şengün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta Valiliği onayıyla 40 gün önce başlatılan kampanyada toplamda %10'a yakın bağış toplandığını belirtti. Oğlunun sağlık sorununun çözülmesi ve hayallerine kavuşmasının en kısa sürede gerçekleşmesi için kampanyanın hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı. Şengün, "Kampanyamız başarılı olursa, oğlum benim desteğim olmadan yürüyebilecek. İnşallah 12. sınıfta okuluna devam edebilecek." dedi.

Dolandırıcılık Girişimi Karşısında Tepki

Baba Şengün, dolandırıcılık girişimini öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Birkaç kişinin kaçak yollardan elden para topladığını duyduk. Durumu emniyete bildirdik, ekipler çalışmalara devam ediyor. Hiç kimsenin elden para toplama yetkisi yoktur. Yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bağış toplanabilir." açıklamasını yaptı. Aile, vatandaşlardan yalnızca resmi hesaplar üzerinden destek vermelerini ve dolandırıcılık girişimlerinde bulunan kişileri ihbar etmelerini istedi.

Görkem Efe'nin Duyguları

Görkem Efe, dolandırıcılık iddiasını duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadığını aktararak, "İzinsiz olarak adımı kullanıp kapı kapı dolaşıp para toplandığını öğrendim. Bu, vicdansızca bir davranış. Kampanyamıza engel olduklarını bilmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu. Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla yeniden buluşmayı hayal ettiğini belirten Görkem, kampanyanın başarıyla tamamlanması için destek çağrısında bulundu.

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