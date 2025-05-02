DOLAR
38,57 -0,28%
EURO
43,85 -0,57%
ALTIN
4.042,71 -1,11%
BITCOIN
3.770.087,52 -1,36%

Isparta'da Midibüs Devrildi: 15 Kişi Yaralandı

Isparta'da yağışlı havada devrilen midibüste 15 kişi yaralandı. Vali Erin, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:22
Isparta'da Midibüs Devrildi: 15 Kişi Yaralandı

Isparta'da Midibüs Devrildi, 15 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Göltaş mevkisinde meydana gelen midibüs kazasında 15 kişi yaralandı. Kazaya, sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 K 0342 plakalı midibüsün, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kontrolünü kaybederek devrilmesi neden oldu.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Vali Abdullah Erin Açıklamalarda Bulundu

Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın saat 15:00 sularında gerçekleştiğini belirtti. Göltaş mevkisinde yaşanan olayın, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yol şartlarından kaynaklanabileceğini ifade eden Vali Erin, "Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs karşı şeride geçmiş. Kazada yaralanan 15 vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.

Vali Erin ayrıca, yaralıların Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altında olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların sağlık durumu çok şükür iyi, müdahaleleri yapılıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği Üzerine Değerlendirme

Erin, kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de trafik kazalarının yaşandığını belirterek, önlemler almak için ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Vatandaşlarımız bu durumu ilettiler, gerekli tedbirleri alacağız. Bir daha kaza yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık...

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık...

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 10 Kilo 150 Gram Metamfetamin Operasyonu: 6 Tutuklama
2
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Genç İletişimciler İzmir'de Dijitalleşme Çalıştayı'nda Buluştu
4
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
5
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Beşiktaş'ta Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşların Tepkisi Büyüyor
7
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Girne'de Başladı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!