Isparta'da Midibüs Devrildi, 15 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Göltaş mevkisinde meydana gelen midibüs kazasında 15 kişi yaralandı. Kazaya, sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 K 0342 plakalı midibüsün, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kontrolünü kaybederek devrilmesi neden oldu.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Vali Abdullah Erin Açıklamalarda Bulundu

Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın saat 15:00 sularında gerçekleştiğini belirtti. Göltaş mevkisinde yaşanan olayın, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yol şartlarından kaynaklanabileceğini ifade eden Vali Erin, "Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs karşı şeride geçmiş. Kazada yaralanan 15 vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.

Vali Erin ayrıca, yaralıların Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altında olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların sağlık durumu çok şükür iyi, müdahaleleri yapılıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği Üzerine Değerlendirme

Erin, kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de trafik kazalarının yaşandığını belirterek, önlemler almak için ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Vatandaşlarımız bu durumu ilettiler, gerekli tedbirleri alacağız. Bir daha kaza yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.