Isparta'da 'Moral İstasyonu': Ramazan Akden'in Türküyle Demlenen Çay Ocağı

Isparta'da 'Moral İstasyonu' stres dağıtıyor

Ramazan Akden tarafından işletilen "Moral İstasyonu" isimli çay ocağı, Isparta'da hem çay ikramı hem de türkü dinletileriyle dikkat çekiyor. İçeri adım atan müşteriler, stresini kapıda bırakıp kendini mini bir konserin içinde buluyor.

Müzik ve çay bir arada

Ramazan Akden, yaklaşık 30 yıldır çay ocağı işlettiğini, merkezde 15 yıl önce açtığı "Moral İstasyonu" ile fark yarattığını söylüyor. 15 yıldır müşterilerine çay servisi yaparken bağlama, cura ve darbuka gibi enstrümanlardan oluşan yedi kişilik mini orkestrası ile türkü ve oyun havalarını seslendiriyor.

Kuruluş hikâyesi

Akden, Eyüpler Köyü’nde doğduğunu belirterek kuruluş sürecini şöyle özetliyor: “Bu çay ocağında ‘Moral İstasyonu’ olarak anılmamızda kardeşlerimizle birlikte yıllar boyunca ortaya koyduğumuz emeğin büyük payı var. Bu işi insanları severek yapıyoruz. Halkımıza hiçbir karşılık beklemeden destek olmak, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik.”

Eski yerlerinin küçük olduğunu hatırlatan Akden, televizyon ekiplerinin “Burası neresi?” sorusuna hep “Moral istasyonu” diye cevap verdiğini, ilginin artmasıyla gerçek bir moral istasyonu kurma kararının doğduğunu; “Böyle başladı her şey. Yıllar ise su gibi akıp geçiyor” dedi.

Uluslararası ilgi ve samimi mesajlar

Akden, mekanına sadece yerel halkın değil farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin de uğradığını belirtiyor: “Avustralya’dan, Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan gelenler var. Öyle güzel mesajlar yazıyor, öyle güzel şeyler söylüyorlar ki… ‘İyi ki varsın’ diyorlar. Yaptığımız türküleri dinleyip yıllar sonra bile bizi ziyarete gelenler oluyor. ‘Senin türkülerini dinledik, onlarla büyüdük’ diyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor.”

Moral İstasyonu herkese açık

Yaklaşık 15 şarkı yaptıklarını ve bestelerin müziklerini arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını söyleyen Akden, bunun bir moral kaynağı olmasından gurur duyduğunu belirtiyor: “Her gün neredeyse program yapıyoruz, paylaştıkça büyüyoruz.” Son olarak, “Bizi izleyen, dinleyen, haber yapan tüm kardeşlerime; dünyanın dört bir yanındaki gurbetçilere selam olsun. Bizi izlemeye devam etsinler. Daha güzel şeyler yapacağız. Moral İstasyonu daima yanlarında” diye konuştu.

Müşterilerden samimi değerlendirmeler

21 yaşındaki Emirhan Karataş, Ramazan Akden’in türkülerini dinlemek için mekâna sık sık geldiğini ifade ediyor: “Çocukluğumuzdan beri Ramazan abimizin yanına gelir, çayını kahvesini içerdik. Aynı zamanda ondan çok şey öğrendik. Küçükken buradan geçerken içeriden gelen müzikleri duyar, büyüyünce buraya girmenin hayalini kurardık. Ama burası öyle bir yer ki, sadece çocuklar değil, 7’den 70’e herkes geliyor. Ramazan abimize sonsuz teşekkür ediyoruz, bizi her zaman sıcak çayıyla, sıcak kahvesiyle ağırlıyor.”

Karataş, türkü kültürüne vurgu yaparak, “Biz Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’ın türküleriyle büyüdük; aynı zamanda Ramazan abimizin türküleri ve müzikleriyle de büyüdük. Burada öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Kendi arkadaşlarıma, yaşıtlarıma ve öğrenci kardeşlerime buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buraya gelmek sadece çay içmek için değil; müzik dinlemek, Ramazan abinin güler yüzünü görmek ve onun türkülerini duymak için geliyoruz. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum” diyor.

Karataş ayrıca, “Ben buraya ilk kez 11 yaşımda geldim. Yaklaşık 9 yıldır buradayım ve bu süre içinde bana çok şey kattı” diyerek Ramazan Akden’in kendileri için bir örnek olduğunu, burada sadece türkü değil oyun havaları da çalındığını ve isteyen herkese kapıların açık olduğunu vurguluyor.

Moral İstasyonu, Isparta'da çay ve türkü kültürünü bir araya getirerek hem yerel halkın hem de yabancı misafirlerin uğrak mekânı haline gelmeye devam ediyor.

Çayı türkülerle demliyor...Bu çay ocağına stresli giren türkü söyleyerek çıkıyor