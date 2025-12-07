Isparta'da motosiklet kazası: 11 yaşındaki çocuk öldü, 1 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde plakasız motosikletin yoldan savrulması sonucu 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse hayatını kaybetti, yolcu Kadirhan B. yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 22:52
Isparta'da motosiklet kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza Taşevi köyünde meydana geldi

İsparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Bolat Emir Büyükköse ile arkasında yolcu bulunan 11 yaşındaki Kadirhan B. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikleti kullanan Bolat Emir Büyükköse, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletin kontrolden çıkararak yola savrulmasıyla kaza yaptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Bolat Emir Büyükköse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadirhan B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

