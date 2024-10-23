Isparta'da Öğrenci Yurdunda Patlama: 1 Yaralı

Isparta'da Patlama Olayı

Isparta'nın Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. Olay, yurdun bodrum katında meydana geldi ve patlamanın hemen ardından yangın başladı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Patlamanın olduğu odada bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kazak (25) yaralandı.

Yaralı Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Kazak'ın elleri, ayakları ve yüzünde ciddi yanıklar oluştu. Yaralı öğrenci, ilk olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne ardından ise Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerde patlamanın, odada bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Tanıkların İfadeleri

Patlamaya tanıklık eden yurtta kalan öğrenci Ahmet Reyhan, "Bir anda bir patlama sesi duyduk ve hemen dışarıya çıktık. Alt kattaki odada patlama olmuştu, orada bir yaralı vardı ve hastaneye kaldırdılar" dedi.

Bir diğer tanık Kerim Remli ise, kendisinin ve arkadaşının patlamanın meydana geldiği odanın yanındaki odada bulunduğunu belirtti. Remli, "Patlamadan hemen sonra alevleri fark ettik, alevler bizim odalarımıza sıçradı ve kapı yıkıldı" şeklinde konuştu.

Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.