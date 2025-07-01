Isparta'da Orman Yangını: Köy ve Mahalleler Tahliye Edildi

Isparta'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yangın, Yenlabel Köyü Yaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın ihbarının ardından Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. İlk etapta yangına müdahale için 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi gönderildi.

Tahliye Edilen Yerler

Alevlerin tehdit oluşturduğu Yukarı Yaylabel Köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Yangının yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşmaması için ekipler, alevleri söndürmek için var gücüyle çalışıyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.