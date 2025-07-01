DOLAR
39,85 -0,1%
EURO
47,12 -0,29%
ALTIN
4.293,87 -1,53%
BITCOIN
4.252.457,03 0,8%

Isparta’da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangını için acil müdahale başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 13:05
Isparta’da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Isparta’da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Yangının hemen ardından, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede meydana gelen yangına karşı acil müdahale başlatıldı ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırırken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin özverili çalışmaları sürüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Avlandı
2
ABD, Kuzey Kore'ye Kışkırtıcı Adımlardan Vazgeçme Çağrısı Yaptı
3
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Türkiye, Balkanlar'daki İstikrarın Temel Unsuru
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!
6
İzmir'deki Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
7
Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!