Isparta’da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Yangının hemen ardından, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede meydana gelen yangına karşı acil müdahale başlatıldı ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırırken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin özverili çalışmaları sürüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.