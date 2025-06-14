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Isparta'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:18
Isparta'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trajik bir kaza, 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, S.A. (64) idaresindeki 07 AIU 41 plakalı otomobilin, Eğirdir-Isparta kara yolunda bulunan menfezdeki beton bloğa çarpması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Otomobilin devrilmesi sonrasında, kaza anı hemen ilgili birimlere bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta yaptıkları kontrollerde, sürücü S.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu otomobilde bulunan C.A. (67) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Isparta'da, otomobilin yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Isparta'da, otomobilin yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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