Isparta'da Şehit Uzman Çavuşun Oğluna Trafik Polisi Temalı Doğum Günü Sürprizi

Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu Bircan Şahin için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 11 Haziran 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Halil Şahin'in oğlu için özel olarak hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkılarıyla Isparta Polis Evi'nde düzenlenen kutlama, Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, dernek üyeleri ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Bircan, mutluluğunu gizleyemedi. Trafik polisi olmak istediğini belirten Bircan, "Bugün çok mutlu oldum. Polis abilerime çok teşekkür ederim. Tüm polislerin gününü kutluyorum. Bana doğum günü sürprizini hazırlayan Ali amcama teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte trafik polisleriyle keyifli anlar yaşatan Bircan, polis memurlarına teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı. Dernek Başkanı Ali Savcı, her daim şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Değerlilerimizi her zaman baş üstünde tutmak, bizlerin asli görevidir," şeklinde konuştu.

Doğum günü etkinliğinin ardından, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, minik Bircan'ı ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi yapıldı. Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkısıyla Isparta Polis Evi'nde gerçekleştirilen kutlamada Bircan için trafik polisi temalı özel konsept hazırlandı.

Isparta'da şehit uzman çavuş Halil Şahin'in 6 yaşındaki oğlu için trafik polisi temalı doğum günü sürprizi yapıldı. Isparta Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katkısıyla Isparta Polis Evi'nde gerçekleştirilen kutlamada Bircan için trafik polisi temalı özel konsept hazırlandı.