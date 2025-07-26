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Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:05
Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Isparta'nın Modernevler Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Nafiz G. (34) ile kız arkadaşı F.T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla İsmail Özdemir (22) arasında gelişti.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Nafiz G., yanında bulundurduğu tabanca ile Özdemir'e ateş açtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yaralanan İsmail Özdemir, hemen hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Nafiz G., polis tarafından kısa sürede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Öte yandan olayın ardından kaçan...

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Öte yandan olayın ardından kaçan Nafiz G. polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Öte yandan olayın ardından kaçan...

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Öte yandan olayın ardından kaçan Nafiz G. polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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