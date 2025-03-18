Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga: 24 Yaralı

Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası çıkan kavgada 24 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'ndaki olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamaya göre, yaralılardan biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir ve hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kışlada şuan itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat, ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Abdullah Erin'in Açıklamaları

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret etti. Erin, Isparta Merkez Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda Somali uyruklu askerler bulunduğunu belirtti.

Vali Erin, futbol maçı sonrasında bir kavga olduğunu ve askerlerin kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını ifade etti. "Olay sırasında Somali uyruklu vatandaşlardan ve askerlerimizden hafif yaralanmalar meydana geldi," dedi.

Erin, emniyet güçlerinin hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildiğini ve sağlık teşkilatının ambulanslarla yaralıları Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk ettiğini açıkladı. Yaralılardan çoğunun ayakta tedaviyle taburcu edildiğini, ancak kritik olarak değerlendirilen 2 Somalili asker için de gerekli müdahalelerin sürdüğünü söyledi ve sağlık durumlarının düzelmesi için umut ettiğini belirtti.