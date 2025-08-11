DOLAR
Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı, birçok eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:41
Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Isparta'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir evde kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Eserler

Operasyonda, şüphelilerin ikametinde yapılan aramada toplam 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu durum, Isparta'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, kaçakçılık faaliyetlerine karşı duyarlılık ve önlemlerin artırılacağını vurguladı.

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

