Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Isparta'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir evde kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Eserler

Operasyonda, şüphelilerin ikametinde yapılan aramada toplam 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu durum, Isparta'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, kaçakçılık faaliyetlerine karşı duyarlılık ve önlemlerin artırılacağını vurguladı.

