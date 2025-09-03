DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde 26 ilden ekiplerin katılımıyla Türkiye'de ilk kez Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:20
Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı

Isparta Davraz'da Türkiye'de İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı

Tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı

Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata 26 ilden ekipler katıldı. Etkinlik, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı olarak kayda geçti.

Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda ve AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu yapıldı. Operasyonu AFAD ve JAK ekipleri yürüttü; kurtarılanlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata 26 ilden gelen ekiplerin yanı sıra bazı STK'lerin temsilcileri de katıldı ve uygulamalar yerinde gözlemlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Davraz'da ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamanın büyük bir başarıyla icra edildiğini belirtti.

Vali Erin ayrıca, geçen yıl Davraz Kayak Merkezi'nin 500 binden fazla ziyaretçi ağırladığını hatırlatarak, bu sezonki hedefin 2 milyonun üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Tatbikata AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ile il protokolü de katıldı.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde 26 ilden ekiplerin katılımıyla Türkiye'de ilk kez Ulusal...

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde 26 ilden ekiplerin katılımıyla Türkiye'de ilk kez Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde, AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar, AFAD ve JAK ekiplerince yapılan operasyonla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde 26 ilden ekiplerin katılımıyla Türkiye'de ilk kez Ulusal...

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor