Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı

Isparta Davraz'da Türkiye'de İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı

Tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı

Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata 26 ilden ekipler katıldı. Etkinlik, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı olarak kayda geçti.

Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda ve AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu yapıldı. Operasyonu AFAD ve JAK ekipleri yürüttü; kurtarılanlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata 26 ilden gelen ekiplerin yanı sıra bazı STK'lerin temsilcileri de katıldı ve uygulamalar yerinde gözlemlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Davraz'da ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamanın büyük bir başarıyla icra edildiğini belirtti.

Vali Erin ayrıca, geçen yıl Davraz Kayak Merkezi'nin 500 binden fazla ziyaretçi ağırladığını hatırlatarak, bu sezonki hedefin 2 milyonun üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Tatbikata AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ile il protokolü de katıldı.

